На оснащение медучреждений направят дополнительные средства

На оснащение медицинских учреждений направят дополнительные средства - свыше 30 млрд рублей. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он отметил, ситуация остается непростой. Пациенты, болеющие в тяжелой форме, должны получать качественное лечение.