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Патриотический проект «Домашний фотоальбом «Твоя Победа» поможет увековечить память об участниках Великой Отечественной войны

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Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранич
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9 апреля был запущен патриотический проект «Домашний фотоальбом «Твоя Победа», основной целью которого является создание народного фотоархива. На сайте любой желающий может разместить фотографии родственника и рассказать историю его жизненного пути в период Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война длилась почти четыре года. Но чем больше времени проходит с ее окончания, тем сильнее стирается память о том, какой ценой досталась Победа. Домашний фотоальбом «Твоя Победа» — это мультимедийный архив, основной целью которого является сохранение исторической памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Благодаря ему пользователи смогут поделиться снимками, которые раньше хранились только на страницах домашних альбомов.

Чтобы загрузить фотографии и истории в домашний фотоальбом «Твоя Победа», достаточно заполнить простую форму на сайте или в специальном разделе официального сайта празднования. Оцифрованные снимки попадут в базу данных и после проверки модераторами станут доступны для всех посетителей ресурса.

Благодаря простой и понятной навигации сайта любой пользователь сможет с лёгкостью сориентироваться в большом архиве фотографий. Кроме того, для удобства созданы фильтры по ключевым словам, годам и местам съёмки. Данная акция сделает возможным создание виртуальной книги памяти под названием «Твоя Победа».

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