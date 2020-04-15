Американские фермеры в условиях кризиса уничтожают свою продукцию

В США фермеры вынуждены в условиях кризиса уничтожать свою продукцию. Владельцы американских молочных ферм терпят бедствие: карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, усугубили и так продолжающееся уже не один год падение спроса на их продукцию, передает NBC. Как подчеркивается в материале канала, просто остановить производство они не могут, а потому многим из них приходится буквально сливать молоко в канализацию.