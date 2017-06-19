Финальный тур парламентских выборов во Франции окончательно закрепил уверенное большинство пропрезидентского движения «Республика, вперед!» в Национальном собрании. Несмотря на то что явка, по данным МВД Франции, была даже ниже, чем в первом туре, французские избиратели всё же дали карт-бланш самому молодому в истории Пятой республики президенту и его партии. И теперь будут ждать от Эммануэля Макрона реальных перемен. Первоочередной и самой непростой задачей будет, как ожидается, принятие закона о труде — радикально реформировать эту сферу не удавалось всем предыдущим администрациям.

Итоги второго тура парламентских выборов во Франции были понятны заранее . Еще первый тур, прошедший 11 июня, показал, что пропрезидентской партии «Республика, вперед!» отойдет минимум 400 депутатских мандатов из 577 возможных, тогда как оппозиционные партии всех спектров и мастей, напротив, понесут потери.

После подсчета 56,76% бюллетеней во втором туре за кандидатов движения Макрона проголосовали 41,25%. Правоцентристская партия «Республиканцы» набирает 22,59%, а «Национальный фронт» экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен — 9,93%. В результате партии господина Макрона досталось несколько меньше обещанных прогнозами — 355 мест, но это все равно абсолютное большинство. Правые «Республиканцы» потеряли сто мест, финишировав на пару с союзниками из партии UDI со 125 мандатами. Социалисты потеряли больше всех — в новом парламенте им отойдет 34 места, чуть меньше — 30 мандатов получили по итогам выборов кандидаты крайне левой «Непокорной Франции» Жан-Люка Меленшона вместе с коммунистами. Ультраправым пришлось довольствоваться 8 креслами, что недостаточно даже для формирования собственной парламентской группы. При этом впервые лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен вошла в состав Нацассамблеи.

Это значит, что благодаря кредиту доверия, который французы выдали партии президента авансом, «Республика, вперед!» становится на ближайшие пять лет доминирующей политической силой во Франции.

Во многом такая ситуация стала следствием общей избирательной усталости от многомесячной предвыборной кампании . Уже первый тур парламентских выборов прошел при рекордно низкой явке в 48,7%. Неявка на втором туре побила и этот антирекорд. Более 53% французов, причем преимущественно молодой электорат, воздержались от голосования 18 июня. Хотя оппозиция и призывала «не превращать выборы в коронацию императора» и не предоставлять господину Макрону абсолютной власти.

— На фоне разочарования годами правления двух последних президентов — и правого Николя Саркози, и левого Франсуа Олланда, а также ряда коррупционных скандалов старый политический класс потерял доверие. И на этом фоне ставка Эммануэля Макрона на обновление и гражданское общество оказалась вполне удачной, — сказал «Известиям» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Половина новоиспеченных депутатов, прошедших в парламент по спискам «Республика, вперед!», — абсолютные новички в политике. По данным Le Monde, список пропрезидентских депутатов включает большое число юристов, но есть представители и весьма нестандартных профессий, вроде бывшей женщины-тореадора, бывшего гольфиста, пожарных, парикмахера, фотографа, пилота и даже теолога.

Главным вопросом после оглушительной победы становится, насколько профессионально эта разношерстная компания пропрезидентского большинства сможет принимать важнейшие для страны решения и насколько единой будет партия.

— Масштаб большинства не гарантирует его единства, — отметил Юрий Рубинский.

Один из первых законов на повестке дня нового парламента — закон о «морализации политической жизни». Он запрещает занимать любые политические должности дольше трех сроков подряд и совмещать политику с консалтингом или адвокатской практикой, обязывает парламентариев отчитываться о доходах родственников, а также законодательно закрывает дверь для найма депутатами своих родных в качестве помощников, что до последнего времени практиковали около 20% французских законодателей.

Эта инициатива, ставшая ответом на громкий скандал с республиканцем Франсуа Фийоном и призванная упредить потенциальные проблемы такого рода в дальнейшем, крайне популярна у населения.

А вот с трудовой реформой — крайне болезненной, но столь же и необходимой Франции — неприятные сюрпризы не исключены. Пока картина для президента, который намерен либерализовать условия найма и увольнения сотрудников, благоприятная: после серии консультаций в мае с профсоюзами большинство профсоюзных лидеров в целом настроены к готовящимся трудовым переменам благожелательно. Однако в случае народного недовольства каким-либо положением закона о труде даже абсолютное парламентское большинство не застрахует президента от уличных протестов.