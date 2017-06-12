На выборах в Национальное собрание Франции побеждает движение «Вперед, республика» президента Эммануэля Макрона. Партия центристов набирает 28,2% голосов (22,5 млн человек). Таковы данные после подсчета 99,5% бюллетеней.

По информации МВД Франции, которую приводит «РИА Новости», партия «Республиканцы» получила 15,8% голосов, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 13,2%, «Непокорившаяся Франция» — 11,0% и левоцентристская «Социалистическая партия» — 7,4%.

Второй тур пойдет через неделю. Если для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать более 50%, то в ходе второго исход решит простое большинство голосов. Ожидается, что по итогам центристы Эммануэля Макрона получат примерно 70% мандатов.

Ранее Марин Ле Пен утверждала, что «Национальный фронт» лидирует на выборах.