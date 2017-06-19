Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» получило абсолютное большинство голосов в Национальном собрании (нижняя палата парламента. — Ред.), сообщает окончательные результаты министерство внутренних дел страны. Кандидаты движения получили 308 мест в парламенте.

Партия MoDem министра юстиции Франции Франсуа Байру получила 42 места в Нацсобрании.

Партия «Республиканцы» получила 113 мандатов, «Непокорившаяся Франция» — 17, Коммунистическая партия — 10, Социалистическая партия — 29, «Союз демократов и независимых» — 18, «Национальный фронт» — 8.

Кроме того, в этом году депутатами Национального собрания Франции стали 223 женщины (38,65% всех депутатских мест), что является рекордом.