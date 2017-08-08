Биткоин, лайткоин, криптовалюты, майнинг... Эти новые слова в последние месяцы звучат практически отовсюду. Отчасти бум популярности криптовалют объясняется тем, что они демонстрируют гораздо большую историческую доходность, чем традиционные доллар или евро.

В 2010 году один биткоин стоил всего $0,5, а сегодня он уже торгуется по $3345. Поэтому вложившие в биткоин еще в 2010 году, например, тысячу долларов, сегодня уже стали долларовыми миллионерами — их тысяча превратилась в $6,7 млн. Ни одна акция или иной финансовый инструмент не позволил бы инвестору за тот же период увеличить капитал в 6,7 тыс. раз.

Но повезет ли так же тем, кто вложится в биткоины сегодня? Заработать на криптовалютах можно, но можно и потерять, это законы финансового рынка. Важно понимать, что по мере увеличения числа игроков на этом рынке и роста популярности цифровых валют снижается и доходность операций.

За первые семь месяцев 2017 года самые популярные криптовалюты побили все рекорды доходности. Так, курс сравнительно новой криптовалюты эфириум (Etherium) по отношению к доллару США за полгода взлетел более чем в 30 раз. Лайткоин поднялся к доллару в 10 раз. Биткоин рос к доллару медленнее более «молодых» криптовалют, но и его курс с начала года практически утроился. Для сравнения, евро, оказавшись одной из самых доходных мировых резервных валют за семь месяцев текущего года, вырос по отношению к доллару только на 9%. Казалось бы, операции с криптовалютами гораздо прибыльнее, чем операции с традиционными валютами.

Однако в июле 2017 года криптовалюты показали куда более скромные результаты, чем за предыдущие шесть месяцев. Самым привлекательным из рассмотренных выше стал биткоин, подорожавший за месяц к доллару, но «всего» на 17,6%. На скромные 4% подорожал к доллару некогда агрессивно растущий лайткоин. И (внимание!) почти на такую же величину (3,8%) повысился по отношению к доллару старый добрый евро. При этом (снова внимание!) эфириум, который был лидером роста с января по июль среди криптовалют, не говоря уже о традиционных валютах, оставшихся далеко позади, упал за месяц на целых 25%. Даже деревья не растут до небес, как гласит пословица.

Что же повлияло на динамику криптовалют в июле?

Ведь считается, что макроэкономические и фундаментальные факторы на курсы этих валют не действуют, их колебания подвержены рыночным настроениями и слухам, а единственный метод прогнозирования их курсов — технический анализ, предполагающий анализ графиков прошлых движений обменного курса.

Не всё так просто. Ведь рухнул же по какой-то причине эфириум в июле на 25%. Неужели всё дело только в одних спекулянтах? Нет, причина оказалась более серьезной. В конце июня неизвестные хакеры совершили атаку на биржу криптовалют Bithumb, зарегистрированную в Южной Корее. Несмотря на то что эта биржа не является крупнейшей площадкой мира в области торговли цифровыми валютами, именно там были сосредоточены основные объемы торгов по эфириуму, составляющие 13,5% мирового объема торгов этой криптовалютой. Еще раньше, в 2016 году, эфириум пережил взлом программного кода DAO, повлекший его разделение на две валюты — старую, которая получила название Etherium Classic, и новую, к которой перешло название ранее единой валюты «эфириум».

Эти события вокруг одной из самых доходных криптовалют, по-видимому, зародили сомнения среди участников рынка в надежности всей системы этой торговли. В частности, лайткоин, который является очень волатильной криптовалютой (а в 2015 году именно он стал объектом мошеннической операции в Китае), болезненно отреагировал на события вокруг эфириума. Замедлился и рост курса биткоина. А причиной снижения доходности операций с биткоином стало ожидание разделения этой валюты.

Причиной разделения криптовалют чаще всего становится уязвимость технологий. Память блока операций для биткоина составляла 1 Мб, однако теперь его стало не хватать и сообщество майнеров этой криптовалюты приняло решение расширить блок памяти биткоина. Однако между разработчиками возникли разногласия о том, следует ли ее расширить до 2 или 8 Мб, в результате чего с 1 августа биткоин разделился на две криптовалюты – старую Bitcoin (Original) и новую Bitcoin Cash. Для валюты Bitcoin (Original) память блока была расширена до 2 Мб, а для новой криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash (ВСС), память блока, содержащая информацию о прошлых операциях, была увеличена с 1 Мб до 8 Мб.

По мнению разработчиков, расширение повысит эффективность учета сделок с данной криптовалютой и поможет ее дальнейшему росту.

Новая криптовалюта Bitcoin Cash пока демонстрирует повышенную волатильность. 2 августа курс BCC к доллару взлетел более чем на 100%, до $690 за 1 BCC, но уже к закрытию торгов рухнул на 41%, а на момент написания данной статьи торгуется всего лишь по $261. Пока, видимо, новая валюта только «ищет себя», однако, по нашему мнению, к концу августа волатильность сгладится и котировки Bitcoin Cash приобретут более направленное движение.

Так что же нас ждет в будущем с появлением таких беспокойных, но весьма доходных инструментов, как криптовалюты? Вытеснят ли они традиционные валюты?

Представляется, что пока конкуренцию традиционным валютам (именно в качестве денежной или расчетной единицы) они не составят, для этого должна будет измениться сама Ямайская валютная система, в условиях которой еще с 1970-х годов живет весь мир. А вот конкуренцию традиционным валютам как спекулятивным инструментам рынка Forex они уже составляют. Также криптовалюты могут составить серьезную конкуренцию рынкам производных финансовых инструментов. Так что лет через 10, а может быть, и раньше архитектура глобального финансового рынка может сильно измениться. И не только финансового.

Например, отток спекулятивного капитала с рынка товарных фьючерсов, в том числе с нефтяного рынка, позволит ценам на нефть более объективно отражать ситуацию на спотовом рынке нефти. Ведь сегодня уже немало разговоров о том, что фьючерсный нефтяной рынок фактически оторвался от реального товара и реагирует в основном на настроения спекулянтов. Так что развитие рынка криптовалют может впоследствии повлиять не только на некоторые сегменты финансовых рынков, но даже косвенно — на баланс сил в реальной экономике и даже в геополитике (если речь идет о нефти — традиционном объекте геополитических интересов и конфликтов).

Но это будет уже другая история...