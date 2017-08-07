Бывший солист поп-группы «Иванушки International» будет похоронен в понедельник на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил исполнительный продюсер Центра Игоря Матвиенко Андрей Лукинов.

Олег Яковлев скончался в одной из столичных клиник 29 июня на 48-м году жизни. Известно, что артист был экстренно госпитализирован с двусторонним воспалением легких. После смерти он был кремирован, сообщает «РИА Новости».

Яковлев был солистом «Иванушек» с марта 1998 года по 2013 год, сольную карьеру начал в 2012 году, еще находясь в составе группы, сообщает телеканал «Звезда».