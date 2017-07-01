Церемония прощания с бывшим солистом поп-группы Иванушки International проходит в похоронном доме‑некрополе «Троекурово».

Церемония началась в полдень. Проститься с Яковлевым пришли его колллеги по сцене, в том числе Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, тело солиста будет кремировано.

Музыкант скончался утром 29 июня на 48-м году жизни в одной из московских больниц. Ранее он был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонним воспалением лёгких. Медики подключили певца к аппарату искусственной вентиляции легких. Умер солист от остановки сердца.

Олег Яковлев был участником группы «Иванушки International» с 1998 года, заменив Игоря Сорина. Его первым хитом в составе коллектива стал «Тополиный пух». В 2013 году музыкант объявил о начале сольной карьеры, за время которой снял шесть клипов.