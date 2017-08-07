Президент России Владимир Путин поздравил эстрадную певицу Софию Ротару с юбилеем и пожелал народной артистке СССР здоровья и творческого долголетия. Поздравительная телеграмма была опубликована в понедельник на сайте Кремля.

«С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес, желаю доброго здоровья, успехов, творческого долголетия. Вы по праву пользуетесь большой, поистине всенародной любовью - как яркая, талантливая певица, подлинная звезда эстрады», — подчеркнул российский лидер.

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины. За свою карьеру певица исполнила более 400 песен и выпустила свыше 30 альбомов.