Радиотелескоп, диаметр «тарелки» которого составляет 500 метров, создали в Китае. Прибор предназначен для поиска инопланетян, аббревиатура его названия – FAST, что на английском языке означает «быстрый».

Радиотелескоп построили в одном из горных ущелий Гуйчжоу, для эксплуатации устройства рядом с ним был выстроен город. В населенном пункте проживают около девяти тысяч человек, которые обслуживают радиотелескоп, отмечает телеканал «Звезда». Общая стоимость проекта составила $180 млн.

При помощи него специалисты рассчитывают отслеживать пульсары, признаки внеземной жизни, черные дыры.