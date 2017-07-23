Ученые назвали причину возникновения загадочной тени на поверхности Земли, которую зафиксировал японский спутник Himawari 8 9 марта, у этого явления, поначалу напугавшем исследователей, оказалось вполне естественное происхождение.

На опубликованном в интернете пятисекундном видео показан один день на Земле «глазами» японского аппарата. Сначала в наблюдаемой части нашей планеты наступает день, затем на поверхности заметно темное пятно, которое в течение световой части суток 9 марта проносится по планете, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые смогли быстро назвать причину возникновения этого явления. По их словам, пятно является тенью, отбрасываемой Луной. В затененных районах Земли в это время наблюдалось полное солнечное затмение, которое как раз и характеризуется затенением Луной солнечного диска.