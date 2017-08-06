В итальянском городе Вальи-Сотто установили памятник Герою России Александру Прохоренко, погибшему в сирийских боях под Пальмирой.

Таким образом итальянские власти решили почтить память Прохоренко. На работу монумента ушел почти год и €220 тыс., его создал французский скульптор, работающий в Италии. Памятник выполнен из белого мрамора и установлен в Парке чести и бесчестия.

Торжественная церемония открытия прошла 6 августа. На ней присутствовали российские дипломаты и представители корпуса военных атташе.

Александр Прохоренко погиб в 2016 году при выполнении боевых ударов российских ВКС по позициям боевиков и оказался в окружении. 25-летний боец вызвал на себя огонь, чтобы уничтожить террористов. За это Прохоренко был удостоен звания Героя России посмертно.