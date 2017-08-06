Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин завоевали бронзовые медали чемпионата мира по пляжному волейболу. В утешительном финале российская пара победила голландцев.

Красильников и Лямин встречались с Мартеном ван Гардереном и Кристианом Варенхорстом. Встреча завершилась со счетом 2:0 (21:17; 21:17) в пользу россиян, сообщает агентство «Р-Спорт».

В финале мирового первенства бразильцы Андре и Эвандрю сыграют с австрийцами Клеменсом Допплером и Александром Хорстом.

Ранее гендиректор FIVB Фабио Азеведо заявил, что международная федерация займется развитием снежного волейбола. Он не исключил, что этот вид спорта будет включен в программу Олимпийских игр.