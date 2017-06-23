Место краснодарского клуба «Динамо», снявшегося с мужской суперлиги, займет петербургский «Зенит». С таким заявлением выступил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«У нас есть изменения. Мужской краснодарский клуб «Динамо» снялся с первенства суперлиги-2017/18. Вместо него в следующем сезоне будет выступать клуб «Зенит» (Санкт-Петербург)», — приводит слова Яременко агентство «Р-Спорт».

Таким образом, отметил генсек ВФВ, в суперлигу войдут 14 клубов, как и в прошлом сезоне.

Ранее стало известно, что «Газпром» принял решение о создании в Санкт-Петербурге волейбольного клуба «Зенит». Представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что клуб начнет выступление с сезона 2017/18.

Главным тренером новой команды будет Александр Климкин. Клуб заключил контракты с рядом известных волейболистов. В их числе Филипп Воронков, Евгений Сивожелез, Денис Шипотько, Александр Волков, Александр Болдырев и др.

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