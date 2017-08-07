7 августа 1803 года на кораблях «Надежда» и «Нева» началось первое русское кругосветное путешествие. Плавание длилось 3 года и 12 дней. За это время суда прошли Тихий океан, побывали в Японии, Китае, на Аляске, Камчатке и Сахалине
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7 августа Софии Ротару исполняется 70 лет. В 2002 году указом президента РФ певица была награждена орденом Почета за вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление российско-украинских культурных связей
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85 лет назад был подписан так называемый «Закон о трех колосках», принятый по инициативе Сталина. Согласно документу, расхитители государственного, колхозного и кооперативного имущества приговаривались к расстрелу с конфискацией имущества или десяти годам тюрьмы
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7 августа 1840 года в Англии запретили использовать детей в качестве трубочистов. Маленький рост и хрупкое телосложение позволяли юным работникам проникать в самые узкие трубы
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