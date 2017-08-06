6 августа 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго в ответ на санкции ЕС и США. В список попали говядина, свинина, птица, сыры и молочная продукция, фрукты, орехи и другие продукты
Фото: Getty Images/Popperfoto
6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу. Около 80 тыс. человек погибли, 40 тыс. были ранены
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6 августа отмечаются День железнодорожника и День железнодорожных войск России. Первый праздник учредили в 1896 году. Он был приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог, и праздновался в июле. Однако впоследствии дату несколько раз меняли, сейчас это первое воскресенье августа. День железнодорожных войск России установлен в 1996 году. Праздник приурочен к дню образования военизированных подразделений, которые в 1851 году охраняли железную дорогу Санкт-Петербург — Москва
Фото: снимок с экрана
6 августа 1991 года появился первый в мире веб-сайт info.cern.ch. Ресурс определял понятие «Всемирная паутина», содержал инструкции по установке веб-сервера и использованию браузера
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