В афганской северной провинции Сари-Пуль боевики группировок «Исламское государство» (запрещена в РФ) и «Талибан» казнили около 40 пленных.

Террористы расстреляли пленных неподалеку от района Мирза Оланг, рассказал РИА «Новости» представитель губернатора провинции Забихулла Амани.

По его словам, боевики решили казнить пленных после того, как район под контроль взяли силовики. По предварительным данным, были убиты от 30 до 40 человек.

Среди жертв террористов, отметил Амани, были старики, женщины и дети.