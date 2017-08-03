В провинции Гильменд на юге Афганистана террорист-смертник атаковал блокпост. В результате взрыва погибли двое сотрудников сил безопасности, сообщает «Интерфакс».

Нападение на один из постов в уезде Гиришк произошло около 22.00 по местному времени (20.30 по московскому). После атаки смертника началась перестрелка боевиков с военными.

Бои в уезде Гиришк с перерывами продолжались в течение июля. Одним из эпизодов столкновений стала гибель сына лидера запрещенного движения «Талибан» Мулави Хайбатуллы Ахунзады. Он управлял заминированным автомобилем при атаке боевиков на военную базу.

Часть автомобилей была уничтожены авиацией США. При этом из-за ошибочного авиаудара погибли 16 афганских военных. Местные власти сообщали также о 18 уничтоженных талибах.