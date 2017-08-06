Президент США Дональд Трамп приветствовал усилия министра юстиции страны, генерального прокурора (ГП) Джеффа Сешнса по борьбе с утечками информации во властных структурах.

«После многих лет, на протяжении которых в Вашингтоне происходили утечки, здорово видеть, как ГП предпринимает действия. За национальную безопасность, чем сильнее, тем лучше!» — Трамп в Twitter.

Ранее Сешнс сообщил о том, что Минюст рассматривает возможность вызывать журналистов повестками. Генпрокурор планирует уделить особое внимание уголовной части будущего расследования с упором на недопустимость разглашения сведений, являющихся государственной тайной.

По данным комитета по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США, со дня инаугурации президента страны Дональда Трампа 20 января по 25 мая из центральных ведомств правительства США произошло 125 утечек важной информации.