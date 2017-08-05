В российском прокате — «Темная башня» Николая Арселя, долгожданная экранизация эпопеи Стивена Кинга. Последнего Стрелка Роланда Дискейна сыграл британец Идрис Эльба, которому давно прочат роль Джеймса Бонда. Мэттью Макконахи взял на себя партию главного злодея.

11-летнего мальчика Джейка Чемберса (Том Тейлор) мучают кошмары о Темной башне, что высится где-то среди облаков. Башня манит к себе Человека в черном (Макконахи), который и не человек вовсе, а воплощение абсолютного зла. По его следам идет, нарезая круги по бескрайней пустыне, Стрелок (Эльба), чернокожий ковбой, поглощенный лишь одним желанием — отомстить. Эти путаные видения Джейк дотошно переносит на бумагу, пугая родителей и психиатров, а однажды находит доказательства того, что его сновидения реальны.

Идея перенести «Темную башню» на экран всегда была затеей в равной степени безнадежной и неизбежной. Студии постоянно ищут долгоиграющие франшизы вроде «Властелина колец» и «Гарри Поттера», и семитомная эпопея Стивена Кинга осталась едва ли не последним кандидатом им на смену. Проблема лишь в том, что полноценно перенести на экран эту сагу практически невозможно.

Свое путешествие к Башне Роланд Дискейн начал в 1970-е годы в небольших повестях, которые были собраны Кингом в отдельную книгу только в 1982 году. После этого вышло еще шесть «канонических» томов и два «дополнительных». Последний по времени, «Ветер сквозь замочную скважину», был опубликован всего пять лет назад. И каждая из этих книг разительно отличается от предыдущей. Как сорока-воровка, Кинг перетащил в «Темную башню» все, что ему когда-либо приглянулось – от спагетти-вестернов и «Властелина колец» до Шекспира, греческих трагедий и малобюджетной кинофантастики 1950-х годов.

Но это еще полбеды. Многие писатели (и фантасты в особенности) пытаются связать свои книги в одну вселенную, но Стивен Кинг превзошел их всех вместе взятых. «Темная башня» содержит десятки, если не сотни, перекличек и прямых отсылок к другим его произведениям. Герои свободно перебегают из романа в роман — тот же Человек в черном из «Темной башни», меняя имена и обличья, злодействует еще в паре книг. Более того, ближе к финалу Кинг вводит в сагу в качестве персонажа самого себя и дает фантастическое объяснение реальной аварии, которая едва не стоила ему жизни в 2001 году.

Чем бы ни была «Темная башня», уникальным экспериментом или бессовестной графоманией, фильм по ее мотивам долгое время казался не по зубам ни одной голливудской студии. К проекту подступались и Джей Джей Абрамс (новые «Звездные войны»), и Рон Ховард («Игры разума»), но безуспешно: сумасшедший сюжет не умещался в трехактную схему, а жанровая эклектика грозила отпугнуть любого непосвященного. Довольно остроумное решение наконец нашла новая команда во главе с датчанином Николаем Арселем, известным по костюмной драме «Королевский роман».

Снятую в итоге «Темную башню» нельзя назвать в строгом смысле экранизацией. Это, как аккуратно говорят создатели, полнометражное продолжение эпопеи с теми же героями, что в общем не противоречит книжной букве, — в мире, созданном Стивеном Кингом, можно и не такое. В киноверсии сменился и жанр, что опять же в духе оригинала: вместо Роланда на первый план вышел Джейк, а сама история оказалась ближе к детскому фэнтези вроде «Лабиринта» Джима Хенсона. Все это вряд ли придется по вкусу фанатам цикла, но их, скорее всего, не устроил бы любой вариант.