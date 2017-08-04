«Темная башня» (16+)

Режиссер: Николай Арсель, в ролях: Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Джеки Эрл Хейли, Эбби Ли, Деннис Хейсбёрт, Алекс МакГрегор

Заклятые враги — Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, — ведут борьбу. На кону — мифическая Темная башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение...

«Теснота» (18+)

Режиссер: Кантемир Балагов, в ролях: Дарья Жовнер, Артем Цыпин

Фильм ученика Александра Сокурова, представлявший Россию в Каннах и получивший приз кинокритики на фестивале «Кинотавр». История любви еврейской девушки и кабардинского парня, случившаяся в 1990-х в Нальчике. Героиня по имени Илана буквально задыхается от сословных предрассудков и невозможности жить так, как подсказывает сердце...

«Ветреная река» (16+)

Фото: Парадиз

Режиссер: Тейлор Шеридан, в ролях: Джереми Рейнер, Элизабет Олсен

Социальная драма рассказывает о жизни индейских резерваций сегодня. Убита молодая девушка, местным полицейским не хватает сил для расследования, и на место преступления приезжает агент ФРБ Джейн Бэннер...

«Леди Макбет» (18+)

Фото: Экспонента

Режиссер: Уильям Олдройд, в ролях: Флоренс Пью, Космо Джарвис, Пол Хилтон, Наоми Эки, Кристофер Фэйрбэнк

Экранизация повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», где действие перенесено в Великобританию позапрошлого столетия. Юная Кэтрин буквально продана замуж в холодный дом. Но ее свекр жестоко обманулся, когда «покупал» сыну невесту. В Кэтрин есть скрытая сила, страшная и неодолимая.

«Канкун» (18+)

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

Умная, злая пьеса каталонца Жорди Гальсерана в постановке режиссера Сергея Голомазова интригует неожиданными поворотами сюжета и эпатирует откровенностью диалогов. Это семейная драма о том, что люди готовы забыть прожитые вместе годы ради химеры упущенной в юности возможности.

4 августа, 19:00; Театр на Малой Бронной

«Иисус Христос — суперзвезда» (12+)

Фото: РИА Новости/Александр Макаров

Среди славной плеяды бродвейских шоу сочинение Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса занимает особое место. Масштабные страсти, яркие темы и сочная оркестровка свидетельствуют о серьезном оперном посыле. За четверть века (в афише Театра Моссовета спектакль значится с 1990 года) сменилось не одно поколение артистов. Ныне рок-сагу в постановке Павла Хомского играют и поют Глеб Матвейчук, Анастасия Макеева, Екатерина Гусева, Вячеслав Бутенко, Валерий Яременко.

4 августа, 19:00; Государственный академический театр имени Моссовета

«Юнона и Авось» (12+)

Самую известную российскую рок-оперу представит Театр под руководством народного артиста РФ Алексея Львовича Рыбникова. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера поставлены певицей Жанной Рождественской. Режиссер — Александр Рыхлов.

5 августа, 20:00; Зеленый театр ВДНХ, Сцена на воде

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (16+)

Фото: ТАСС/Александр Куров

Эстрадное шоу по мотивам популярного американского мюзикла. Главную роль исполняет Александр Домогаров — актер играет доброго доктора Джекила и его альтер эго, мистера Хайда. Кто есть кто — определится в зависимости от ситуации. Сам актер тоже не всегда знает, в кого перевоплощается в тот или иной момент.

6 августа, 19:00; Государственный академический театр имени Моссовета

«Коломба, или «Марш на сцену!» (18+)

Фото: пресс-служба театра на Малой Бронной

Пьеса французского драматурга Жана Ануя в постановке худрука театра Сергея Голомазова рассказывает о непростых отношениях примадонны Александры, ее сына Жюльена и его молодой жены. Жюльен — молодой музыкант, бедняк и мечтатель, женат на бывшей цветочнице, у них недавно родился ребенок, а денег нет совсем, да еще Жюльена призывают в армию...

6 августа, 19:00; Театр на Малой Бронной

«Художественное поведение как радикальная стратегия» (12+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Выставка памяти Дмитрия Александровича Пригова наглядно демонстрирует, как художник-концептуалист мог наполнять художественным смыслом любое проявление своего «я». Основу экспозиции составили видеозаписи: вот Пригов читает стихи в своей иронично-заумной манере — то развалившись на диване и глядя в камеру, а то взяв в руки кошку и обращаясь к ней (животное, естественно, вырывается, но безуспешно).

До 20 августа; Государственный центр современного искусства (ГЦСИ)

«Холин и Сапгир. На правах рукописи» (0+)

Фото: Музей современного искусства «Гараж»

Выставка приурочена к 60-летию старта VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. С него и началась история Лианозовской школы — неформального объединения авангардистов. В числе ключевых участников группы были поэты Игорь Холин и Генрих Сапгир. Большинство представленных на выставке экспонатов литературного плана: книги, письма, самиздат.

До 13 августа; музей современного искусства «Гараж»