Первую строчку российского бокс-офиса за уикенд 27–30 июля занял шпионский боевик с Шарлиз Терон «Взрывная блондинка». Как сообщает портал «Кинодата», картина заработала за выходные 99 млн рублей.

Результат оказался ниже прогнозов — видимо, женский вариант Джеймса Бонда не пришелся по вкусу российским зрителям. Не помогли даже саундтреки из Высоцкого, кадры из «Сталкера» Тарковского и обилие русской водки в кадре.

— Тем не менее «Взрывная блондинка» выступила всё же в пределах ожиданий, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Зрители отметили обилие экшн-сцен и выдающуюся игру Шарлиз Терон. Прокатчик обещает продолжить продвижение, и мы рассчитываем, что фильм сможет улучшить результат. Хорошо показали себя на этой неделе анимационные ленты — благодаря летним каникулам в кинотеатры продолжает активно ходить детская и семейная аудитория.

На второе место опустилась военная драма режиссера Кристофера Нолана «Дюнкерк» — 56 млн рублей при общей кассе 256 млн.

Третью позицию удерживает фантастическая сага «Планета обезьян: Война» — 45 млн рублей при общих сборах 631,5 млн.

— Было бы правильно сказать, что погода является индикатором, по которому можно определить, насколько выходящие в прокат фильмы относятся к категории must see, — отметила Ольга Зинякова. — Жара может повлиять на падение сборов — аудитория выбирает развлечения на свежем воздухе.

Четвертое место — у полнометражного анимационного фильма «Стань легендой: Бигфут Младший», 40 млн рублей, замыкает пятерку лидеров российского проката «Гадкий я 3» — 35,5 млн рублей при общей впечатляющей кассе 1,434 млрд.

На предстоящей неделе в прокат выйдет фантастический фильм ужасов «Темная башня» по одноименному циклу романов Стивена Кинга с Мэттью Макконахи и Идрисом Эльбой в главных ролях. По мнению президента сети КАРО, популярность писателя и хороший актерский состав делают картину главным претендентом на лидерство по итогам уикенда.

Также к радости поклонников авторского кино на экраны выходит фильм режиссера Кантемира Балагова «Теснота», ставший в этом году призером Каннского кинофестиваля и «Кинотавра». Среди других премьер недели — «Похищение» с Холли Берри, «Охранник» с Антонио Бандерасом и две британские новинки: драма «Леди Макбет»и триллер «Ветреная река».