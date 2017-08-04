В швейцарских горах при выполнении прыжка погиб российский бейсджампер Алексей Широкожухов. Об этом сообщил его отец в своем Twitter.

27 июля в горах Швейцарии при выполнении бейс - прыжка погиб мой сын Алексей. pic.twitter.com/KwVnrwZlSu — Александр Карпухин (@AAAronov) 3 августа 2017 г.

Напомним, два года назад Широкожухова и его друзей оправдали по делу о раскрашенной звезде на высотке на Котельнической набережной в Москве. Как сообщали «Известия», предполагаемые вандалы повесили флаг Украины на сталинской высотке. Позже выяснилось, что прыжок российских джамперов совпал с акцией украинского руфера. Алексей был задержан, но в итоге с него были сняты все обвинения.