Сыктывкарские спасатели спустили семерых подростков с крыши. Это случилось в ночь после празднования Дня России.

В полночь в аварийно-спасательный отряд поступило сообщение о детях, бегающих по крыше. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». По приезде спасательная группа выяснила, что семеро подростков-руферов поднялись на крышу для завершения праздника. Спасатели поднялись на крышу, спустили несовершеннолетних и отдали сотрудникам полиции. С нарушителями была проведена беседа об опасности выхода и нахождения на крышах.

В Сыктывкаре 12 июня, День России, совпадает с празднованием дня города.