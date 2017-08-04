«Зенит» заинтересован в услугах форварда итальянского «Торино» Лукаса Бойе. Петербургский клуб готов заплатить за трансфер 21-летнего нападающего €6 млн.

По данным «Федерального агентства новостей», сумма за Бойе может быть выплачена единоразово. Если же «Торино» согласится разбить ее на несколько траншев, то получит на €2 млн.

Лукас Боей перешел в «Торино» из «Ривер Плейта» летом 2016 года. В составе итальянского клуба аргентине провел 33 матча, записав на свой счет три гола и две результативных передачи.

Примечательно, что Боей знаком с двумя новичками «Зенита» — Себастьяном Дриусси и Эмманулем Мамманой. Все они являются воспитанниками «Ривер Плейта».