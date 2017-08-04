Пресс-секретарь Московского окружного военного суда Ирина Жирнова сообщила о то, что рассмотрение уголовного дела Арама Петросяна, который в 24 августа 2016 году произвел захват заложников в московском отделении Ситибанка на Большой Никитской, начнется 16 августа.

«Рассмотрение дела по существу назначено на 16 августа. Судебный процесс пройдет в открытом для слушателей режиме», — заявила Жирнова.

Бизнесмен Арам Петросян, захвативший четырех заложников и пригрозивший взорвать отделение банка в центре Москвы, обвиняется по статьям «Террористический акт» и «Захват заложника». По обеим статьям предусматривается до 15 лет лишения свободы.