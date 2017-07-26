Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о захвате заложников в отделении Ситибанка на Большой Никитской улице, которое произошло в 2016 году.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Московской области», — говорится на сайте Генпрокуратуры России в среду.

Бизнесмен Арам Петросян обвиняется по статьям «Террористический акт» и «Захват заложника». По обеим статьям предусматривается до 15 лет лишения свободы.

В 2016 году Петросян захватил четверых заложников в здании отделения Ситибанка в центре Москвы, пригрозив его взорвать. В итоге он отпустил всех заложников и сдался правоохранителям. Позже он признался, что таким образом хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.