Министерство здравоохранения РФ сообщило о том, что правительство установило предельные сроки ожидания медицинской помощи. С фактом нарушений сроков пациенты могут обращаться в страховые компании.

«В настоящее время четкий срок ожидания медицинской помощи — это гарантированное право каждого пациента», — заявили в Миндзраве.

«Если эти сроки нарушаются или если пациент не знает, сколько необходимо ждать того или иного исследования, можно обратиться к страховому представителю — сотруднику страховой медицинской организации, в которой застрахован пациент: обеспечить своевременное оказание медицинской помощи является его обязанностью», — добавили в пресс-службе ведомства.

Минздрав также напомнил о том, что срок ожидания пациентом приема терапевта должен быть ограничен 24 часами, врача-специалиста — до двух недель.