В России за два года будет ликвидирован дефицит врачей и медицинских сотрудников. Об этом во вторник заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«По нашим прогнозам, нам достаточно будет от двух до трех лет, чтобы полностью этот дефицит нивелировать», — сказала Скворцова.

Сегодня, по данным Минздрава, в российских медучреждениях не хватает 10,7 тыс. участковых терапевтов и педиатров и 24 тыс. врачей-специалистов по 94 направлениям. На встрече с президентом Скворцова заявила о наметившейся положительной тенденции благодаря подготовке большого количества молодых специалистов.

18 июня Скворцова, поздравляя коллег с Днем медицинского работника, отметила, что профессии врача, фельдшера и медицинской сестры снова стали престижными.