ДТП произошло в подмосковном Ступино, в результате столкновения иномарки с каретой скорой помощи пострадал фельдшер.

«Сегодня около 08:10 мск произошло столкновение автомобиля Mitsubishi с каретой скорой помощи в городе Ступино Московской области. В результате столкновения машина «скорой» перевернулась», — заявили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства случившегося выясняются.