В Краснодарском крае на трассе Новороссийск — Керченский пролив микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП.

По информации УМВД по Краснодарскому краю, микроавтобус Mercedes, в котором находились 10 человек, резко съехал в кювет из-за столкновения с автомобилем «КамАЗ». В результате инцидента восемь детей из автобуса были госпитализированы в городскую больницу №1 Новороссийска.

Предположительно, водитель «КамАЗа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Автобус с детьми, чтобы избежать прямого столкновения, съехал в кювет.

«Только у троих детей врачи диагностировали легкие травмы, остальные осмотрены и пока находятся под наблюдением», –– сообщает пресс-служба управления МВД.

Проводится проверка по данному факту.