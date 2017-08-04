Министерство иностранных дел КНР в официальном заявлении ведомства раскритиковало подписанный президентом Дональдом Трампом 2 августа закон США о введении новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

«Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций», — говорится в документе, который приводит RT.

Китайский МИД также подчеркнул, что Пекин выступает за «разрешение межгосударственных разногласий на основе уважения друг друга, путем равноправного диалога».