Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес членов конгресса. По мнению американского лидера, их действия привели к ухудшению отношений с Россией.

«Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину», — написал президент в Twitter.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017

Накануне Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Они, в частности, затронут российские банки и энергокомпании.

Впоследствии Белый дом распространил заявление президента, в котором он указал, что закон не позволит США заключать выгодные сделки и еще больше сблизит РФ, Китай и Северную Корею.