Трамп нашел виновников ухудшения отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес членов конгресса. По мнению американского лидера, их действия привели к ухудшению отношений с Россией.
«Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину», — написал президент в Twitter.
Накануне Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Они, в частности, затронут российские банки и энергокомпании.
Впоследствии Белый дом распространил заявление президента, в котором он указал, что закон не позволит США заключать выгодные сделки и еще больше сблизит РФ, Китай и Северную Корею.