Глава «Алросы» Сергей Иванов стал одним из пяти кандидатов, выдвинутых правительством в совет директоров «Роснефтегаза». О решении сообщается на сайте кабмина.

Еще одним новым кандидатом стал гендиректор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев. В то же время в списке отсутствует бывший вице-президент «Роснефти», нынешний вице-президент «Транснефти» Лариса Каланда.

«Роснефтегаз» на 100% принадлежит государству, компания владеет 50% плюс одна акция «Роснефти», 26,36% «Интер РАО» и 10,97% «Газпрома».