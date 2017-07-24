«Алроса» подтвердила следственные действия ФСБ в своем московском подразделении «Единая сбытовая организация «Алроса».

Об этом заявила пресс-служба компании.

«В здании Единой сбытовой организации проводится обследование помещений оперативной группой ФСБ России. Офис работает в штатном режиме. Вся запрашиваемая компанией информация оперативно предоставляется», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом работа подразделения продолжается в штатном режиме.

Ранее правоохранительные органы сообщили о том, что в одном из офисов алмазодобывающей компании проходит выемка документов.