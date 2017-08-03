В Москве возобновляется строительство делового центра «Зенит» у станции метро «Юго-Западная», остановленное в 2004 году. Возведение здания, получившее у горожан название «Синий зуб», будет завершено за счет средств федерального бюджета, передает «РИА Новости» со ссылкой на Москомстройинвест.

«После окончания работ суммарная поэтажная площадь здания составит 162,2 тыс. кв. м», — сообщает организация.

Здание по адресу: проспект Вернадского, 82, строение 5, начали строить в 1990 году. Небоскреб в форме синего кристалла из стекла и бетона предназначался для учебно-делового центра Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и гостиницы «Зенит».

Изначально площадь внутренних помещений «Зенита» должна была составить 155 тыс. кв. м.