Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень сообщил, что за помощью для реализации механизма передачи проблемных объектов другим застройщикам к ведомству обратились 12 регионов.

В ходе парламентских слушаний в Госдуме чиновник заявил, что Минстрой выработал механизм передачи объектов строительства и обязательств перед дольщиками новому застройщику.

Однако только 12 субъектов обратились для реализации этого механизма.

Мень также добавил, что по этому вопросу уже было принято три положительных решения.