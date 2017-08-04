Парламентская оппозиция — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» (СР) просят внутриполитический блок Кремля провести партийную реформу и сократить число «фейковых партий». Об этом «Известиям» рассказал собеседник в КПРФ, информацию подтвердили в ЛДПР и СР. Свои инициативы партийцы высказали на заседании рабочей группы по вопросам изменения избирательного законодательства при администрации президента (АП). Эксперты также полагают, что число партий в стране можно сократить, однако при этом необходимо в первую очередь учесть интересы избирателей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил «Известиям», что сократить число партий необходимо из-за появления большого количества спойлеров на выборах разных уровней.

— Мы эту тему с администрацией президента обсуждали. Они понимают, что сегодня чуть ли не каждый может создать партию. Мне кажется, что группа по изменению избирательного законодательства, работающая сегодня при АП, обязательно займется этим вопросом, — сказал он, отметив, что эта тема поднималась на встрече президента с лидерами парламентских партий по итогам выборов в Госдуму седьмого созыва.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил «Известиям», что «эсеры» также передали свои предложения в администрацию президента.

— Если у партии в течение двух лет не смог достичь победы хотя бы один муниципальный кандидат, ее следует ликвидировать, — заявил он.

По словам Сергея Миронова, в АП пожелания «эсеров» услышали.

— Главное, что есть общее понимание: существовавшая система с 77 партиями, которые никто не знает, требует перемен, — подчеркнул он, добавив, что нет необходимости технически сокращать количество партий. — Если партия смогла провести своих депутатов в заксобрания пяти субъектов РФ, она освобождается от прохождения муниципального фильтра — это тот самый барьер, который отсечет неизвестные партии на выборах.

В ЛДПР «Известиям» сообщили, что партия ведет переговоры с администрацией президента о корректировке партийного законодательства.

— На встрече с президентом Владимир Жириновский также регулярно обращается с этим вопросом к главе государства, — пояснил собеседник «Известий» в ЛДПР. — Тема поднималась и на последней встрече, работа в этом направлении уже ведется в рамках группы АП по изменению избирательного законодательства.

Член президиума фракции ЛДПР в Госдуме Дмитрий Дегтярев отметил, что Владимир Жириновский давно предлагает «укрупнить» партии.

— Создать крепкую конкурентную систему из социал-демократической, правой и консервативной партий, — пояснил он.

В ЛДПР предлагают скорректировать законодательство, установив минимальное количество депутатов в местных и региональных органах законодательной власти, а также ввести минимальный для партии порог в 100 тыс. членов.

Собеседник, близкий к внутриполитическому блоку Кремля, заявил «Известиям», что обсуждение контуров будущей партийной реформы «волне логично».

— Из существующих сейчас семи десятков партий реально в выборах участвуют только 14. Зачем существуют остальные — не совсем понятно, — пояснил он.

Директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ — экспертная площадка администрации президента) Андрей Шутов считает, что при обсуждении партийной и политической реформы следует отталкиваться от пожеланий всего общества.

— В конце августа – начале сентября мы проведем экспертный семинар в Санкт-Петербурге на тему партийного строительства и, возможно, трансформации политической системы страны. С помощью этого диалога мы сможем сформировать взвешенную позицию по вопросу о будущем российских партий, — пояснил он «Известиям».

Эксперт подчеркнул, что пожелание одних партий ликвидировать другие — «не совсем этично». А критерии отбора партий, имеющих право на существование, по его мнению, «вопрос субъективный». Главное — соблюсти интересы избирателей.