Зюганов представил Путину план КПРФ по выводу страны из кризиса
В среду, 28 июня, лидер КПРФ Геннадий Зюганов представил президенту России Владимиру Путину проект партии по выводу страны из кризиса. Также он поздравил российского лидера с 95-летием со дня создания Управления нелегальной разведки Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Подготовлена реальная программа по выводу страны из кризиса. Я хотел ее представить, принес документы, наши проекты законов», — сказал Зюганов, презентуя план партии. Зюганов отметил, что все меры, прописанные в документе, существенно позволили бы увеличить наполнение бюджета.
Также лидер КПРФ поздравил президента с годовщиной СВР.
«Можно, наверное, поздравить вас с Днем разведки. Пожелаем нашим спецслужбам успехов», — сказал он.