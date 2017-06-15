ЦК КПРФ намерена обратиться к «Единой России» за помощью в преодолении муниципального фильтра на региональных выборах в сентябре. Соответствующие рекомендации партия разослала в свои отделения в предвыборных регионах, сообщил «Известиям» собеседник в партии и подтвердил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. В случае, если партия власти откажется помочь коммунистам, они обещают объявить «бойкот» всем избирательным кампаниям, а «Единая Россия», по их словам, вместо заявленных конкурентных выборов получит «стерильные». Секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов заявил «Известиям», что партия готова работать со всеми, однако конкуренция за подписи муниципальных депутатов — дело самих участников избирательной кампании. Эксперты говорят, что КПРФ с помощью «политического шантажа» хочет поучаствовать в избирательной кампании «при минимальных затратах».

ЦК КПРФ разослал рекомендации в региональные отделения партии, в которых призвал обращаться за поддержкой при сборе подписей на губернаторских выборах к «Единой России». В тех субъектах, где у коммунистов нет достаточного количества муниципальных депутатов, партия должна обратиться к ЕР и независимым парламентариям.

— Суть «послания» проста. Не оппозиция придумала фильтр. Если «Единая Россия» заинтересована в конкурентных и легитимных выборах, то ей и решать эту проблему, — заявил «Известиям» собеседник в руководстве КПРФ. — Мы неоднократно старались законодательно отменить этот барьер. Если же «единороссы» не решат проблему, они получат не конкурентную и прозрачную, а стерильную кампанию.

Информацию о рассылке подобных обращений подтвердил «Известиям» и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

— Выборы губернаторов без наших кандидатов не будут легитимными. Если партия власти не даст преодолеть фильтр кандидатам-коммунистам, то после отказа в регистрации они продолжат неофициальную агитационную кампанию, свободную от предписаний избирательного законодательства. Иными словами, мы будем говорить, что хотим и когда захотим, — сообщил Сергей Обухов.

Более того, по словам секретаря ЦК КПРФ, коммунисты готовы и на более радикальные меры.

— Мы могли бы объявить бойкот всем избирательным кампаниям, — заявил он, заметив, что это крайний шаг, который пока не нашел поддержки в центральном выборном штабе.

Зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, в свою очередь, заявил, что «не всегда и не везде имеется достаточное количество депутатов, которые могут обеспечить преодоление муниципальных барьеров».

— Мы вынуждены обращаться за помощью и к оппозиционным партиям, и к «Единой России». Ситуация доходит до того, что иногда мы готовы проявлять взаимовыручку в работе с другими партиями — где-то они помогают нам, где-то мы помогаем им, — пояснил «Известиям» коммунист, подчеркнув, что муниципальный фильтр создает неравные условия для партийной конкуренции на выборах, что, как он считает, ставит под сомнение легитимность электорального процесса.

В «Единой России» «Известиям» заявили, что борьбу за подписи муниципальных депутатов должны вести сами партии. Секретарь Генсовета ЕР Сергей Неверов напомнил, что КПРФ не проявила особой заинтересованности в выборах в предыдущие годы, о чем говорит статистика.

В качестве примера он привел прошлогодние выборы в органы МСУ Пермского края, где в конкуренции за 67 мандатов коммунисты выдвинули только одного кандидата. А в Саратовской области, где разыгрывался 141 мандат, и в Томской области (22 мандата) КПРФ выставила всего по два кандидата.

— Мне неизвестно о каких-либо обращениях региональных отделений КПРФ к региональным отделениям «Единой России» с просьбой о помощи в выполнении квалификационных требований кандидатами в губернаторы. Если такие обращения будут, мы готовы обсудить это с нашими региональными отделениями, — сказал Сергей Неверов «Известиям». — При этом мы всегда рекомендуем муниципальным депутатам, которые представляют нашу партию, встречаться со всеми кандидатами, которые к ним обращаются.

Решение ЦК КПРФ рекомендовать однопартийцам запрашивать помощь у ЕР нельзя назвать чем-то новым, полагают эксперты.

— Тактика давления на ЕР по вопросу преодоления муниципального фильтра является традиционной для КПРФ и используется, по сути, регулярно. Ничего нового в этом нет. Другое дело, что «Единая Россия», опять же, последовательно занимает позицию, что в губернаторских выборах участие парламентских партий должно быть максимально широким, чтобы был обеспечен высокий уровень конкуренции, — пояснил «Известиям» глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает, что данная ситуация демонстрирует способности каждой партии работать в политической системе муниципального фильтра.

— Большего успеха коммунисты смогли бы добиться, критикуя не сам муниципальный барьер, а, например, губернатора. Но, видимо, пока они не готовы к такому подходу. Они воспринимают этот барьер как фикцию, которая предписывает несколько иной порядок его преодоления. Зачем собирать подписи, если можно попросить и получить прохождение на блюдце, — полагает Михаил Виноградов.

При этом эксперт отметил, что стратегия коммунистов вполне понятна: муниципальных депутатов часто переманивают из одной политической силы в другую, аннулируя тем самым все затраченные ранее усилия. А с помощью политического шантажа, по его словам, КПРФ рассчитывает поучаствовать в избирательной кампании «при минимальных затратах».