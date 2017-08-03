Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет продлено. Решение принято конгрессом Международной ассоциации легкоатлетической федерации (ИААФ).

Члены ИААФ заслушали доклад рабочей группы, которая курирует вопрос восстановления ВФЛА. В нем указывалось, что Россия выполнила не все условия, необходимые для восстановления. За продление санкций проголосовали 166 членов ИААФ, против высказались 21, передает ТАСС.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было приостановлено в ноябре 2015 года после расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Однако ИААФ приняла решение разрешить российским спортсменам, соответствующим ее требованиям и критериям, выступать под нейтральным флагом.

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