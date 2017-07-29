Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила стратегию антидопинговой программы на ближайшие четыре года.

Решение было принято на заседании президиума организации.

«Стратегия развития антидопинговой программы ВФЛА рассчитана на четыре года - с 2017-го по 2020-й. В ней отражается работа с разными целевыми группами: с детьми и юношами, кандидатами в национальные сборные, членами сборных, персоналом», – цитирует сообщение ТАСС.

При этом подчеркивается, что это не строгий комплекс заранее утвержденных мероприятий, а обозначение направления, в рамках которого будут решаться конкретные задачи.