ВФЛА выработала стратегию развития антидопинговой программы
Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила стратегию антидопинговой программы на ближайшие четыре года.
Решение было принято на заседании президиума организации.
«Стратегия развития антидопинговой программы ВФЛА рассчитана на четыре года - с 2017-го по 2020-й. В ней отражается работа с разными целевыми группами: с детьми и юношами, кандидатами в национальные сборные, членами сборных, персоналом», – цитирует сообщение ТАСС.
При этом подчеркивается, что это не строгий комплекс заранее утвержденных мероприятий, а обозначение направления, в рамках которого будут решаться конкретные задачи.