Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон сделал неоднозначное заявление своим фанатом во время выступления на концерте в Киеве.

«Kiev, now I don’t want to be political but you just made Moscow sound like your bitch», –– сказал певец.

После этого высказывания СМИ разошлись во мнениях в правильной трактовке перевода. Некоторые считают, что Мэнсон сделал политическое заявление и публично «унизил» Москву, а кто-то думает, что эпатажный исполнитель просто безобидно пошутил, чтобы таким образом подбодрить публику. В любом случае Мэнсон никогда не был увлечен политикой, поэтому его слова не стоит воспринимать всерьез, отмечают музыкальные критики.

Концерт Мэрилина Мэнсона в Киеве состоялся 2 августа, в Москве музыкант выступил 21 июля, пишет ФАН.