Концерт Depeche Mode в Москве
Британская электроник-рок-группа посетила российскую столицу в рамках мирового турне, стартовавшего 5 мая
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Depeche Mode на стадионе «Открытие Арена»
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Фанаты во время концерта на стадионе «Открытие Арена»
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Дэйв Гаан во время выступления Depeche Mode в Москве
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Солист Depeche Mode Дэйв Гаан
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Жители российской столицы во время выступления Depeche Mode
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