Глава американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко заявил о том, что попытки освободить энергетический рынок Европы от российского присутствия не удались в 1970-е годы, не случится этого и сейчас.

«Это не новая мысль, она была и в 1970-е. Как в 1970-е не получилось, я думаю, что и сейчас не получится», — напомнил Родзянко.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, документ ограничил круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.