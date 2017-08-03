Главный тренер английского футбольного клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии матча с «Астон Виллой», который станет для него дебютным, заявил, что ощущает огромную ответственность и воспринимается болельщиками как Юрий Гагарин.

«Я ощущаю серьезную ответственность перед клубом, болельщиками и людьми из России, которые оказали мне огромную поддержку после назначения на эту должность. Для них я как Юрий Гагарин! Я — первый тренер из России, который тренирует в Англии», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, перед началом сезона он настроен позитивно.

«Я верю в своих игроков, а они верят в мои принципы. Надеюсь, что вместе мы сможем достичь хороших результатов», — сказал он.

О назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Халл Сити» было объявлено в начале июня текущего года. Перед российским специалистом поставили задачу вывести команду в премьер-лигу.