Леонид Слуцкий, занявший пост главного тренера «Халл Сити», поприветствовал болельщиков своих подопечных на английском языке. Видеозапись опубликована на официальной страничке команды в Twitter.

«Привет, фанаты «Халл Сити»! Я — Леонид Слуцкий, новый главный тренер. Я очень рад быть здесь. Надеюсь, что вы будете поддерживать нас, что мы проведем хороший сезон и достигнем нашей цели вместе», — приводит перевод англоязычного приветствия тренера «Спорт-Экспресс».

Слуцкий проходил стажировку в Англии после ухода из ЦСКА, одновременно изучая английский язык. В прошедшем сезоне «Халл Сити» занял 18-ю строчку в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.

