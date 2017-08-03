Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» в последнюю неделю июля вырос до 50,3%.

При этом в начале месяца он достигал 47,9%, сообщает ВЦИОМ.

Вместе с тем за неделю 24–30 июля показатель поддержки ЛДПР составил 11,1%, КПРФ — 9,1%, «Справедливой России» — 5%.

В рейтинге доверия политикам первое место занимает президент Владимир Путин — 50,4%. За ним следуют: министр обороны Сергей Шойгу (15,6%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13,6%), премьер-министр Дмитрий Медведев (13,3%), министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7%), глава КПРФ Геннадий Зюганов (7,9%) и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов (3,1%).

Максимальный показатель одобрения деятельности президента в июле был зафиксирован на неделе 17–23 июля (84,1%), а в последнюю неделю месяца его значение составило 83,5%.

Оценки работы премьер-министра и правительства за последние несколько недель не демонстрировали существенных изменений: в последнюю неделю июля соответствующие значения составили 52,4% и 57,5%.

Социологи отмечают, что в последний месяц несколько снизился уровень одобрения деятельности Госдумы (49,4% в июле против 52,5% в июне) и Совета Федерации (54,4% против 57,3%).