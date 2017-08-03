Гражданка РФ 25 лет скончалась накануне в итальянском городе Версилия, где проводила отпуск, отдыхая на пляже Фьюметто — одном из самых красивых в стране. Как передает информагентство ANSA, самочувствие девушки внезапно и резко ухудшилось, когда она в очередной раз купалась в море.

На помощь туристке бросились дежурившие во Фьюметто спасатели, которые тут же вытащили россиянку на берег и попытались привести в чувство. Вскоре на место происшествия прибыла бригада врачей скорой помощи, которая доставила потерявшую сознание девушку в больницу.

К сожалению, спасти туристку итальянские медики не смогли. По их словам, причиной смерти отдыхающей стала внезапная остановка сердца, а что ее спровоцировало, теперь уже сложно сказать.

Напомним, в последние июльские выходные пресс-служба Ростуризма сообщила о смерти пяти российских граждан на курортах Турции. Как писали «Известия», все пять смертей были так или иначе связаны с очень жаркой погодой, установившейся на средиземноморском побережье. Поэтому кризисный центр МИД РФ подготовил для россиян памятку по обеспечению собственной безопасности на отдыхе в субтропическом и тропическом климате.

Суть рекомендаций сводится к тому, чтобы как можно меньше времени проводить под прямыми солнечными лучами, избегать выхода на улицу без головного убора и запаса питьевой воды, подбирать одежду из легких и тонких дышащих тканей, а также не злоупотреблять спиртными напитками и постоянно мазаться солнцезащитным кремом.

Сейчас во многих местах, облюбованных российскими туристами для проведения отпусков, стоит изнурительная летняя жара, резко отличающаяся от погоды на родине. Поэтому, отметили в Ростуризме, несмотря на краткость турпоездки, отдыхающим, особенно если среди них есть маленькие дети, следует выделить 1–2 дня на адаптацию к новым погодным условиям.